Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Кремле порассуждали о кровной мести чеченцев
Доктор отправил робота сообщить пациенту о скорой смерти
Отряды «Юнармии» появятся на всех оборонных предприятиях
Улыбнувшихся вооруженному москвичу полицейских сняли на видео 
Подсчитаны погибшие в войне мирные жители Донбасса
Покупку криптовалюты ограничат для россиян
Мать забыла ребенка в аэропорту и заставила пилота развернуть самолет
Кремль отреагировал на возможный бойкот со стороны США
В США рассказали о схеме влияния России в Европе
Новости партнеров

«ВКонтакте» объяснила удаление фото «могилы» Путина

Перейти в «Мою Ленту»

Социальная сеть «ВКонтакте» удалила из пабликов записи с фотографией надгробия, на котором изображен президент России Владимир Путин. Как пояснили TJournal в пресс-службе соцсети, на картинку массово пожаловались пользователи, которые сочли, что она вводит их в заблуждение.

В соцсети снимок квалифицировали как «вброс», поскольку не получили «никаких адекватных подтверждений», что информация достоверна.

«Это может быть рекламный кликбейт, заведомо ложные истории о выдуманной гибели известного человека или об "удалении программы "ВКонтакте" в ближайший понедельник", фиктивные сообщения о чрезвычайных ситуациях», — сказали в пресс-службе.

Там заявили, что борются с массовыми вбросами, которые могут создавать панику. В пример соцсеть привела распространение информации о растущем числе жертв при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Заблокированный соцсетью снимок — фотография инсталляции активиста Карима Ямадаева из Набережных Челнов. Он установил импровизированную могилу у здания местного управления Следственного комитета, после чего был задержан правоохранительными органами.

Фотография инсталляции 11 марта появилась в нескольких пабликах во «ВКонтакте». Модераторы сообществ не сразу заметили исчезновение записей, которые сопровождал снимок с могилой. Об этом, в частности, говорил администратор паблика «Сатира без позитива». Из скольких всего пабликов исчезло это фото, неизвестно.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«ВКонтакте» говорит, что удалила посты с «могилой» Путина из-за ввода в заблуждение. Правила модерации вызывают вопросы
Госдума приняла закон о фейковых новостях
За оскорбление власти в интернете решили наказывать
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»

Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
10:30Сегодня

Свидетель на свадьбе принял ставки на развод пары и был обруган в сети

11:43Сегодня

Нелепый ответ участника телевикторины рассмешил зрителей

11:08 7 марта

Госдума приняла закон о фейковых новостях

Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
06:16Сегодня

Шокированные слишком жестким порно матери снимут порнофильм для детей

08:00Сегодня

Студентка нашла оригинальный способ заставить соседей выносить мусор

10:27 7 марта

Парень расстался с возлюбленной из-за ее проблем с кожей и был осмеян в сети

Интернет и СМИ00:01 8 марта
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610

Королева порношика

Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
12:2510 марта

Раскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США

12:49 6 марта

Журналист возмутил поклонников любовью к блинам с рыбой

20:3611 марта

Ведущие утреннего шоу случайно обсудили в эфире секс и рассмешили зрителей

Россия
«Задолбать и отбить желание брать ребенка»
В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
В Кремле порассуждали о кровной мести чеченцев
В Кремле отвергли обсуждения о передаче Курил Японии
Следственный комитет получит право проводить судебные экспертизы
Определены самые быстро вымирающие регионы России
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Убийцу из еврейского музея оставили в тюрьме на всю жизнь
В США рассказали о схеме влияния России в Европе
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Россия отказалась отдавать Курилы
США вернут всех своих дипломатов в Венесуэле домой
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Порошенко захотел способных поражать цели «далеко в тылу противника» ракет
Радикалы сорвали второй подряд митинг Порошенко и пообещали сорвать третий
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Дурные деньги
Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды
Чужое колесо фортуны
Над отечественным вагоностроением нависла угроза
Тинькофф Банк добился рекордной прибыли
Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин
Американский газ оказался не нужен Европе
Двойная переплата за ЖКХ оказалась нормой для россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Миллионы рублей свояка полковника Захарченко стали государственными
Россиянка испугалась допроса и попыталась задавить следователя на автомобиле
Мать девочки-маугли решили арестовать
Четверых мужчин расстреляли в Волгоградской области
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Назван единственный способ избежать глобальной катастрофы
Объяснен загадочный феномен внутри атомных ядер
Названа неизбежная опасность для сердца и сосудов
Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой»
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
«Манчестер Сити» раздаст миллионы фунтов жертвам тренеров-педофилов
Макгрегор обратился к фанатам после ареста
Фанат выбежал на поле, ударил футболиста и попал за решетку
Макгрегора выпустили из-под стражи
Зидан вернулся в «Реал»
Зинедин ЗиданЗидан вернулся в «Реал»
Мадридский суперклуб идет на дно. Француз пришел его спасать
Все материалы
Культура
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
«Фельдшеры не узнали ее»
Смерть принцессы Дианы глазами судмедэксперта
Дрейк отрекся от песни с голосом Майкла Джексона после фильма о растлении детей
Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»
На Украине пожалели об отказе от «Евровидения»
У повредившего картину Репина вандала потребуют 20 миллионов рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
«ВКонтакте» объяснила удаление фото «могилы» Путина
Нелепый ответ участника телевикторины рассмешил зрителей
Шокированные слишком жестким порно матери снимут порнофильм для детей
Студентка нашла оригинальный способ заставить соседей выносить мусор
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Определена лучшая машина для России
Меган Маркл пренебрегла подарком мужа
Британские покупатели заставили продавцов избавиться от одежды с русским матом
Дженнифер Лопес получила на помолвку кольцо за 4,5 миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Раскрыто содержание записки о бомбе в российском самолете
Мать забыла ребенка в аэропорту и заставила пилота развернуть самолет
Мать пристыдила авиакомпанию за принуждение кормить ребенка грудью в туалете
Бассейны в зарубежных отелях оказались смертельно опасными
Все материалы
Из жизни
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Британка пять лет страдала от недомоганий из-за плесени
Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом
Парень сделал предложение возлюбленной на глазах у толпы и схлопотал арест
Леопарды подрались и упали в колодец
Все материалы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Agera, подвинься!
На какие ухищрения пойдет Koenigsegg Jesko, чтобы превзойти своего предшественника
Женева-2019: экзотика
Все странное и удивительное с Женевского автосалона
Следующая BMW M3 будет полноприводной
Названы самые угоняемые автомобили России
Стали известны российские цены на обновленный Hyundai Elantra
Все материалы
Дом
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
Запрет хостелов в жилых домах решили отложить
Россиян обделили дешевыми магазинами
Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок
На снижение тарифов ЖКХ в России предложили потратить шесть триллионов рублей
Все материалы