Россиянина осудили за свастику в пародийном ролике программы Первого канала

Жителя Омска Илью Фришмана осудили за демонстрацию нацистской атрибутики из-за видео с отрывком передачи «Большая разница», которую показывали по Первому каналу. Его оштрафовали на тысячу рублей, сообщает портал NGS55.RU.

По данным издания, 31-летний россиянин добавил ролик с пародией на фильм «17 мгновений весны» в видеозаписи во «ВКонтакте» девять лет назад — в 2010 году. У актеров, игравших Штирлица, Мюллера и Гитлера, на рукаве была изображена свастика. Уточняется, что за все время видео посмотрели четыре раза.

По словам россиянина, он добавил это видео на свою страницу, потому что оно показалось ему смешным и позитивным. Мужчина согласился удалить ролик, но этого оказалось недостаточно. Далее, по его словам, он нашел определение Конституционного суда России от 2013 года о том, что публичная демонстрация свастики, не связанная с ее пропагандой, не может расцениваться как проявление экстремизма, однако на него все равно завели административное дело по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения»).

«Абсурдная ситуация... Я по национальности еврей. Прадед по материнской линии — герой войны, летчик, дважды награжден Орденом Красного Знамени. И меня обвинили в пропаганде нацистской символики», — возмутился Фришман. Он также считает, что на него мог пожаловаться кто-то, с кем он поспорил в соцсети.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!