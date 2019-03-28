Россиянин впервые получил условный срок из-за репоста в Telegram

Спасский районный суд Приморского края впервые в России приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам условно из-за репоста в Telegram сообщения журналиста Аркадия Бабченко, в котором якобы содержался призыв к свержению власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Третьякову назначили два года испытательного срока и установили запрет на участие в общественных организациях на этот период. Его освободили в зале суда. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Валиулин отметил, что на следующей неделе приговор будет обжалован из-за процессуальных нарушений.

Валиулин требовал, чтобы Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела как минимум три экспертизы сообщения Бабченко на экстремизм. Адвокат считает, что Третьякова обвинили бездоказательно, поскольку он не мог знать, что в тексте журналиста содержатся признаки экстремизма.

Третьякова обвиняют по статье 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за репост записи из Telegram-канала журналиста Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Житель Приморского края провел в СИЗО почти год.

Ранее сообщалось, что ФСБ пыталась споить Третьякова, чтобы он признался в призывах к свержению власти. По поручению следователя была сделана видеозапись, на которой с Третьяковым четыре часа разговаривал в кабинете арестованный Андрей Тернопольский, сотрудничающий с ФСБ.

25 марта в Каменск-Уральском полицейские потребовали, чтобы активист Дмитрий Карпов написал объяснительную из-за репоста фотографии с изображением могилы президента России Владимира Путина во «ВКонтакте». Снимок был опубликован 11 марта в нескольких пабликах соцсети. Его удалила администрация сайта, объяснив это массовыми жалобами пользователей на введение их в заблуждение.

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