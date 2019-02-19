Прокуроры извинились перед Мотузной за уголовное преследование

Прокуратура Барнаула принесла официальные извинения россиянке Марии Мотузной за необоснованное уголовное преследование. Фотографию документа Мотузная опубликовала в своем Twitter-аккаунте со словами «спасибо, приятно».

В письме сообщается о том, что уголовное преследование жительницы Барнаула прекратили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, а также напоминается о ее праве требовать компенсацию за понесенный ущерб.

Весной 2018 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282, а также по статье «оскорбление чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК России). Причиной стали несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте». Свою вину она не признала, на суде рассказала о давлении силовиков, которые обманом вынудили ее дать признательные показания, и поймала судью на расизме.

Осенью, после того как суд выявил нарушения в деле Мотузной и отправил его обратно в прокуратуру, девушка покинула Россию. Она отправилась на Украину и планировала просить политического убежища в другой стране, заявив о том, что у нее началось психологическое отторжение родины из-за несправедливых обвинений в экстремизме.

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал внесенный им же в Госдуму закон, согласно которому уголовному преследованию за экстремизм будут подвергаться только те, кто в течение года уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности. Вступление поправок в силу предполагает отмену уже вынесенных приговоров и прекращение следствия по возбужденным делам.

10 января имена жителей Барнаула Марии Мотузной и Андрея Шашерина исчезли из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга: это означало, что уголовные дела по статье 282 прекращены.

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