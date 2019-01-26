Арестованного за репост россиянина пытались «расколоть» с помощью коньяка

ФСБ пыталась споить жителя Приморского края Дмитрия Третьякова, арестованного за репост, чтобы он признался в призывах свергнуть власть. Об этом сообщил Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Третьякова обвиняют по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Житель Приморского края находится в СИЗО уже 10 месяцев, последний раз суд продлил арест до 18 апреля.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Валиулин заявил, что в апреле прошлого года Третьякова привезли в управление ФСБ, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы. По поручению следователя Тумяка была сделана видеозапись, на которой с Третьяковым четыре часа разговаривал в кабинете арестованный Андрей Тернопольский, который сотрудничает с ФСБ.

Тернопольский пытался вывести Третьякова на признание, что тот пытался с помощью репоста призывать к свержению власти. На втором часу записи видно, как сотрудники ФСБ передали Тернопольскому два пакета с тремя бутылками, похожими на коньяк. Тернопольский выпил часть содержимого с Третьяковым, но последний все равно утверждал, что не выступал за свержение власти.

По версии следствия, все происходящее было оперативным мероприятием. Адвокаты будут требовать, чтобы видео исключили из доказательств.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. После этого в России начали прекращать уголовные дела за посты в интернете.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!