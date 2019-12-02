Путин разрешил использовать свастику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма. Соответствующий документ в понедельник, 2 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

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В ноябре закон был принят Госдумой в окончательном чтении. Как отметила одна из авторов данной инициативы председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, таким образом Госдума убрала «этот кусок абсурда из нашей жизни». По ее словам, привлечение россиян к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката вызывали общественное раздражение, насмешки и издевательства в СМИ.

В мае сообщалось, что число случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики в России значительно выросло. Так, за 2018 год к ответственности по статье 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1639 россиян. Ранее, в 2008 и 2013 годах, по этой статье были признаны виновными 54 и 256 граждан соответственно. Отмечалось, что это связано с тем, что в конце 2012 года статью 20.3 КоАП дополнили.

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