Россиянам разрешат использовать свастику при определенных условиях

В России разрешат демонстрацию свастики в кино, научных произведениях, а также в музеях, если она будет вызывать негативное отношение к идеологии нацизма. Об этом сообщается на сайте комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Отмечается, что комитет рекомендовал к принятию во втором чтении поправки к законопроекту о демонстрации нацистской символики.

Авторы законопроекта пришли к выводу, что если оставить запрет на демонстрацию нацистской символики без изменений, нельзя будет показывать многие сцены советских фильмов о войне. Также возникли вопросы о преподавании истории, поэтому депутаты решили разрешить демонстрацию в в учебно-просветительских целях. При этом разрешается показывать такие символы только в том случае, если отсутствуют признаки «пропаганды или оправдания нацизма».

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала «Коммерсанту», что речь шла об использовании нацистской символики в том числе в компьютерных и видеоиграх. Однако депутаты пришли к выводу, что важен сам принцип демонстрации, а не то, где будут транслироваться символы.

В мае этого года в Госдуме подтвердили необходимость уточнения правил использования нацистской символики. Елена Ямпольская предложила разрешить показывать символику в произведениях науки, литературы, искусства, СМИ, а также учебных материалах при условии осуждения нацизма и экстремизма.

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