В Госдуме поддержали идею Ямпольской по нацистской символике

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подтвердил необходимость уточнения правил использования нацистской символики. Об этом сообщается на сайте фракции «Единой России» в четверг, 30 мая.

С соответствующей законодательной инициативой ранее выступила председатель комитета по культуре Елена Ямпольская. Она предложила допустить использование нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, СМИ, учебных материалах при условии осуждения нацизма и экстремизма. Изменения коснутся закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Ямпольская отметила актуальность законопроекта, так как, по ее словам, сегодня вне закона оказываются практически все фильмы о Великой Отечественной войне. Правовая коллизия приводит к неоправданным штрафам, подчеркнула она. Депутат напомнила инцидент, когда санкции последовали из-за плаката времен войны, где советский солдат давит свастику сапогом.

5 мая стало известно об увеличении числа случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики.

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