В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой. Об этом местный житель Александр Дейч сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной лентой в виде свастики завезли в Россию из Китая.

«Я посыл-то понял... Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится... В общем, я за чистоту символов Победы без вот таких импровизаций "китайского" креатива», — написал он.

В апреле сообщалось, что россияне удивились появлению в магазинах мягкой игрушки «Ветеран» с георгиевской лентой и описанием «Приятная на ощупь». Однако после волны возмущения в соцсетях и СМИ кукла пропала с прилавков, пишет РИА Новости.

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