Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение. Об этом пишет EurAsia Daily со ссылкой на информационно-аналитический портал Узбекистана «Xabar.uz». На сайте первоисточника эта новость больше не доступна.

Чтобы перебить тренд на распространение георгиевских лент, Арипов поручил изготовить и раздать 100 тысяч лент в цветах узбекского флага. Как отмечается, соответствующее распоряжение было сделано во время селекторного совещания, посвященного празднованию. Информационная поддержка акции по поручению премьер-министра будет проводиться в Facebook, где пользователи соцсети будут публиковать изображение национального флага.

К этому процессу, считает глава правительства, должны присоединиться публичные личности — певцы, спортсмены, актеры, юмористы. «Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединять людей», — приводят его слова СМИ.

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Ранее ленточки с национальными цветами уже централизованно раздавались гражданам Узбекистана ко Дню памяти и почестей (официальное название Дня Победы в Узбекистане. Праздник был переименован в 1999 году — прим. «Ленты.ру»). Впервые о подобных случаях сообщалось в 2016 году, писал портал «Новости Узбекистана».

До сих пор власти страны официально не ограничивали использование георгиевских лент. В то же время эта практика активно критикуется узбекскими националистами. Так, историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас в интервью для издания «Озодлик» говорили, что георгиевская лента является «олицетворением российского империализма», а ее использование — «оскорблением духа наших прадедов, умерших в руках захватчиков царской России».

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