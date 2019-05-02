Продавцы георгиевских ленточек со свастикой устроили драку

Сотрудники магазина в Нижнем Новгороде, где накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой, устроили драку с журналистами. Об этом сообщил местный журналист Александр Дейч, передает радио «Говорит Москва».

Дейч вместе со съемочной группой приехал в магазин, чтобы сделать контрольную закупку. Происходящее было снято на камеру. После этого между журналистами и продавцами произошел конфликт.

«Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: "Это не наш товар". Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина», — рассказал репортер.

Как сообщили изданию в управлении МВД России по Нижегородской области, правоохранительные органы проводят проверку по факту поступления товара в продажу.

30 апреля Дейч опубликовал на своей странице в Facebook фото сувенира с красной звездой, георгиевской ленточкой и черным значком в виде свастики. Он предположил, что товар завезли из Китая. В комментариях к записи пользователи раскритиковали производителя.

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