В российской школе для второклассников устроили конкурс против экстремизма

В Тюмени ученикам второго класса школы №67 дали задание сделать рисунки, посвященные антиэкстремистским и антитеррористическим темам. Об этом сообщило издание 72.ru.

Рисунки выставят на конкурс. В критериях указаны «интересное сюжетное решение, творческая находка, композиционное и цветное решение».

Материалы по теме «Если кто-то захочет взорвать — он взорвет» Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль

Отмечается, что родители задаются вопросом, как объяснить понятие экстремизма второклассникам, если «не каждый старшеклассник разбирается в этом». В местном департаменте образования пока не прокомментировали задание.

В апреле 2018 года стало известно, что в школах Московского района Санкт-Петербурга провели анонимное анкетирование старшеклассников об их отношении к экстремизму и любви к Родине. Школьников спрашивали, считают ли они себя патриотами, ставят ли интересы страны выше личных, испытывают ли гордость за современное политическое влияние России и готовы ли они защищать страну и отказаться от эмиграции. Половина вопросов анкеты была посвящена экстремизму, однако его понятие не разъяснялось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



