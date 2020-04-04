В России возбудили первое уголовное дело за фейк о коронавирусе

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за фейковую публикацию в соцсети про коронавирус. Об этом сообщается на сайте городского отделения ведомства.
По данным ведомства, 2 апреля в 23:08 в сообществе «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте» появилась публикация о том, что 1 апреля в больнице Сестрорецка у неизвестного гражданина выявили симптомы коронавируса. Согласно публикации, его якобы направили в специальный бокс, после чего отпустили из медучреждения добираться на общественном транспорте без сопровождения и принятия мер безопасности.
Кроме того, в публикации говорилось, что работники больницы и другие пациенты контактировали с зараженным мужчиной. Там также сказано, что заведующего отделением заставили уволиться по собственному желанию.
Дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Ведется предварительное расследование, решается вопрос об уголовном преследовании.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения