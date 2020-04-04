В России возбудили первое уголовное дело за фейк о коронавирусе

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за фейковую публикацию в соцсети про коронавирус. Об этом сообщается на сайте городского отделения ведомства.

По данным ведомства, 2 апреля в 23:08 в сообществе «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте» появилась публикация о том, что 1 апреля в больнице Сестрорецка у неизвестного гражданина выявили симптомы коронавируса. Согласно публикации, его якобы направили в специальный бокс, после чего отпустили из медучреждения добираться на общественном транспорте без сопровождения и принятия мер безопасности.

Кроме того, в публикации говорилось, что работники больницы и другие пациенты контактировали с зараженным мужчиной. Там также сказано, что заведующего отделением заставили уволиться по собственному желанию.

Дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Ведется предварительное расследование, решается вопрос об уголовном преследовании.

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