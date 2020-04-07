ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом

В Барнауле ФСБ начала проверку после травли местной жительницы, заразившейся коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, россиянка вынуждена была обратиться в прокуратуру после утечки информации о ее семье из регионального Минздрава. Женщине, которая вместе с мужем стали первыми заболевшими в регионе, посыпались угрозы и оскорбления.
Копия документа с личными данными и фотография женщины распространялись в мессенджерах с подписью: «Героев надо знать в лицо». В связи с обилием комментариев, призывающих к физической расправе над зараженными, прокуратура начала проверку, материалы которой направлены в региональное управление ФСБ России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
В настоящее время коронавирус в Алтайском крае подтвержден у 12 человек.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за фейковую публикацию в соцсети про коронавирус.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения