На россиян завели уголовные дела за заражение коронавирусом четырех человек

Первое уголовное дело возбудили в Брянске в отношении двух местных жителей, нарушивших режим самоизоляции и заразивших четырех человек коронавирусом. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, пожилая женщина и ее сын вернулись из Испании и не стали соблюдать режим самоизоляции. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).
Отмечается, что этим жителям было сделано предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Но они не соблюдали их, а также не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии региона, что проживают с двумя родственниками. Впоследствии их родственники были госпитализированы. Позже у них подтвердился коронавирус.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Крыму возбудили уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией другого человека.
По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Общее число случаев заражения в стране составило 1836.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения