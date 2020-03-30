Россиянин нарушил карантин и заразил коронавирусом врача

В Крыму возбудили уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией другого человека. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель начальника полиции республики Александр Смаглин.
По его словам, расследование ведется по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Установлено, что врач заразился в ходе осмотра заболевшего коронавирусом человека, который не самоизолировался и пришел в медцентр.
В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о первом незавозном случае коронавируса в Крыму.
В Крыму и Севастополе под наблюдением медиков на дому остаются около пяти тысяч человек, на карантине в больницах находятся больше 100 пациентов. Диагноз COVID-19 подтвержден у 15 жителей полуострова и пяти жителей Севастополя.
По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, по всей России в тяжелом состоянии находятся 32 зараженных коронавирусом. Эти пациенты в 18 регионах требуют «особого, трепетного внимания». По данным на 29 марта, всего в стране более 1,5 тысячи подтвержденных случаев инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения