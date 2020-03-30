Названы сроки введения полного контроля за соблюдением карантина в Москве

Власти Москвы к концу недели смогут ввести полный контроль за соблюдением карантина. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
По его словам, контроль будет обеспечен с помощью IT-систем.
Ранее мэр сообщал, что в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Их планируют выдавать в порядке, установленном правительством Москвы. «В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — отмечал градоначальник.
В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом пояснили, что спецпропуска для передвижения по Москве понадобятся после публикации отдельного акта.
Данная мера вводится в рамках всеобщего режима изоляции, который вступит в силу в столице 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста, но не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
По данным на 30 марта, в России насчитывается 1534 зараженных коронавирусом, из них в Москве — 1014. Восемь пациентов умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения