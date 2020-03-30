Названо число россиян с коронавирусом в тяжелом состоянии

По всей России в тяжелом состоянии находятся 32 зараженных коронавирусом. Такое число назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам Мурашко, эти пациенты в 18 регионах требуют «особого, трепетного внимания». По данным на 29 марта, всего в стране более 1,5 тысячи подтвержденных случаев инфицирования.

Глава Минздрава отметил, что с начала 2020 года общая смертность в России на девять процентов ниже, чем за этот же период годом ранее. Эти показатели учитывают смерти от внебольничных пневмоний. Министр указал, что по заболеваниям некоронавирусной этиологии введены контроль и сопровождение, как при коронавирусной инфекции.

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