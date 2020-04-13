В российском регионе затравили семью с заразившимся коронавирусом ребенком

Родителей двух детей из Усть-Кутского района Иркутской области затравили местные жители после того, как в семье ребенок заразился коронавирусом. Об этом сообщает портал «Тайга.инфо» со ссылкой на администрацию района.
Травля началась после того, как оперштаб опубликовал информацию о появлении в Усть-Куте первого зараженного. Спустя некоторое время в местных сообществах в социальных сетях начали появляться данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данными всех членов семьи. Там же публиковались оскорбления и угрозы.
Администрация Усть-Кутского района обратилась в полицию, чтобы помочь семье с заразившимся коронавирусом ребенком. По заявлению администрации, семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире; к ним прикреплен отряд полиции для охраны.
По состоянию на 13 апреля только в двух российских регионах — Республике Алтай и на Чукотке — официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
На данный момент в России насчитывается более 18 тысяч зараженных, большинство из них находятся в Москве и области. 148 человек умерли, 1 470 человек поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения