В России осталось два региона без коронавируса

По состоянию на 13 апреля только в двух российских регионах — Республике Алтай и на Чукотке — официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных правительств.

На сайте администрации Алтая сказано, что к утру 13 апреля на вирус проверилось 1 425 жителей, все результаты отрицательные. Власти Чукотки отмечали, что есть подозрение на инфекцию у двух мужчин. Их пробы отправлены на дообследование.

Ранее первый факт заражения был выявлен в Ненецком автономном округе, который долгое время входил в тройку субъектов, свободных от коронавируса. Этот случай не отражен в статистике оперативного штаба за 13 апреля, в которой говорится о 82 инфицированных регионах.

На данный момент в России насчитывается более 18 тысяч зараженных, большинство из них находятся в Москве и области. 148 человек умерли, 1 470 поправились.

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