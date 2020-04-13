В России осталось два региона без коронавируса

По состоянию на 13 апреля только в двух российских регионах — Республике Алтай и на Чукотке — официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных правительств.
На сайте администрации Алтая сказано, что к утру 13 апреля на вирус проверилось 1 425 жителей, все результаты отрицательные. Власти Чукотки отмечали, что есть подозрение на инфекцию у двух мужчин. Их пробы отправлены на дообследование.
Ранее первый факт заражения был выявлен в Ненецком автономном округе, который долгое время входил в тройку субъектов, свободных от коронавируса. Этот случай не отражен в статистике оперативного штаба за 13 апреля, в которой говорится о 82 инфицированных регионах.
На данный момент в России насчитывается более 18 тысяч зараженных, большинство из них находятся в Москве и области. 148 человек умерли, 1 470 поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения