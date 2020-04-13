Кремль оценил возможность повторения 90-х в России из-за коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истеричными проявлениями опасения того, что на фоне эпидемии коронавируса в России повторятся 90-е годы. Его цитирует ТАСС в понедельник, 13 апреля.

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«Совсем сгущать краски не нужно, хотя это требует повышенного внимания. У страха глаза велики», — сказал Песков, оценивая подобные опасения.

Ранее основатель компании Superjob.ru Алексей Захаров выразил мнение, что ситуация 1991 гoдa, кoгдa пoлoвинa населения страны лишилacь paбoты, может повториться. По его прогнозу, если режим самоизоляции продлится до конца июня, без работы останутся 20−25 миллионов граждан. «Уже сокращают персонал аэропорты, авиакомпании, инфраструктурные отрасли, сфера перевозок. Стоят дальнобойщики, тяжелые перевозки РЖД сокращаются», — цитирует его издание «БИЗНЕС Online».

Ранее в понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин определил глубину падения российской экономики из-за коронавируса: по итогам года падение ВВП России составит около пяти процентов. По его словам, число безработных может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек. Ранее Кудрин допускал падение ВВП до восьми процентов, как было в 2009 году.

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