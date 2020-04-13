Кудрин предложил способ помочь россиянам во время кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил способ помочь россиянам в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. По его мнению, в России необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК.

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«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными», — сказал он. По словам Кудрина, финансовая система России выдержит подобную нагрузку даже с учетом уже озвученных президентом мер поддержки.

Президент России Владимир Путин озвучил пакет мер по стимулированию экономики и поддержке бизнеса во время обращения к нации 25 марта. В нем он предложил для тех россиян, которые временно признаны безработными, при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Тем же, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, Путин предложил в апреле, мае и июне выплачивать пособие по верхней планке, то есть в размере МРОТ — 12 130 рублей. Позднее в ходе совещания с губернаторами 8 апреля глава государства заявил, что на пособия в размере минимального размера оплаты труда могут рассчитывать и те россияне, которые лишились работы после 1 апреля.

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