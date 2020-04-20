Зараженный коронавирусом ранил ножом российского майора при госпитализации

В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение при госпитализации мужчины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 18 апреля сотрудник отдела полиции №4 управления МВД по Екатеринбургу сопровождал представителей Роспотребнадзора для принудительной госпитализации мужчины, зараженного коронавирусом. Он, не желая ехать в больницу, схватил нож и напал на полицейского, майор получил травму предплечья. Дебошира задержали и сопроводили до неотложки. В настоящее время проводится проверка.

Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России по региону, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ведомстве добавили, что нападавший находился в состоянии опьянения.

17 апреля сообщалось, что в Севастополе россиянка напала с палкой на объяснявшего правила самоизоляции полицейского.

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