Российских проституток накажут за нарушение режима самоизоляции

В Нижегородской области трех проституток накажут за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, девушки были задержаны на трассе Москва — Уфа, где они находились с целью оказания услуг интимного характера. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или в зоне ЧС»).
Судебные заседания, на которых будет избрано наказание, пройдут 28 апреля.
Ранее сообщалось, что в Севастополе россиянка напала с палкой на объяснявшего правила самоизоляции полицейского. 16 апреля патрульные обнаружили в центральном районе города 35-летнюю местную жительницу, занимавшуюся несанкционированной торговлей. Полицейские принялись разъяснять женщине правила соблюдения режима самоизоляции, на что она отреагировала агрессивно. В результате конфликта россиянка сорвала погон и нанесла одному из сотрудников МВД удар палкой в область головы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения