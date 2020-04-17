Жестко задержанную за выход из дома москвичку попытались положить в психбольницу

В Москве попытались положить в психиатрическую больницу 63-летнюю пенсионерку, которую сотрудники полиции задержали за нарушение режима самоизоляции рядом с домом. Суд отказал в принудительной госпитализации москвички. Об этом рассказала адвокат женщины Оксана Опаренко в беседе с изданием «Подъем».

«Суд приезжал в больницу. Моя подзащитная сама давала пояснения», — сказала адвокат, подчеркнув, что ее подзащитная не наблюдалась у психиатров и выдала во время задержания нормальную эмоциональную реакцию, которая соответствовала происходившему.

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Опаренко также заявила, что действия полицейских были неправомерны, поскольку, во-первых, пропуски у женщины и ее сына были. Во-вторых, сотрудники полиции, по ее мнению, в принципе были не уполномочены требовать пропуски в сложившейся ситуации, поскольку для похода в магазин они не нужны.

«Женщина свободна, сейчас они с сыном оформляются, чтобы покинуть клинику», — добавила адвокат.

Ранее в сети появилось видео с жестким задержанием московской пенсионерки, которая вместе с сыном вышла из дома в магазин в московском районе Текстильщики. На опубликованных кадрах восемь силовиков заталкивают в служебный автомобиль пожилую женщину, которая пытается сопротивляться и нервничает. По словам снявшего задержание на камеру сына женщины, его мать имеет проблемы с сердцем. Ролик стал поводом для служебной проверки действий полицейских.

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