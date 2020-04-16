Московские полицейские провели жесткое задержание пенсионерки без пропуска

Видео: t.me/pdmnews

Видео с жестким задержанием московской пенсионерки сотрудниками полиции стала поводом для служебной проверки. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Житель столицы опубликовал запись, на которой его мать заталкивают в служебный автомобиль сотрудники правоохранительных органов. На кадрах восемь силовиков и пожилая женщина. По словам москвича, они с матерью вышли в ближайший магазин за продуктами. В ходе диалога выясняется, что у сына есть цифровой пропуск, а у его матери — нет.

15 апреля в Москве и области в связи с введением режима изоляции из-за коронавируса начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. В столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.

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