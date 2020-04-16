Кремль назвал проблему с пропусками в Москве уроком для мэрии

Проблема с проверкой цифровых пропусков в Москве станет уроком для мэрии, и ситуация стабилизируется. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторились», — сказал Песков. По его словам, в четверг, 16 апреля, пробок и очередей в метро уже не было. «Вы видите, что сейчас ситуация в этом плане нормальная», — отметил пресс-секретарь президента России.
Об отсутствии очередей в метро и пробок на въездах в столицу ранее также отчитался департамент транспорта столицы. Жителей города при этом попросили по возможности оставаться дома.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критично. Он сообщил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.
В среду, 15 апреля в столице и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Уже с утра из-за новых ограничений при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и пропуск. Они вбивали цифровой код в планшет для проверки действительности пропуска. Кроме того, на въездах в город образовались пробки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения