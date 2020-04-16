Кремль назвал проблему с пропусками в Москве уроком для мэрии

Проблема с проверкой цифровых пропусков в Москве станет уроком для мэрии, и ситуация стабилизируется. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторились», — сказал Песков. По его словам, в четверг, 16 апреля, пробок и очередей в метро уже не было. «Вы видите, что сейчас ситуация в этом плане нормальная», — отметил пресс-секретарь президента России.

Об отсутствии очередей в метро и пробок на въездах в столицу ранее также отчитался департамент транспорта столицы. Жителей города при этом попросили по возможности оставаться дома.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критично. Он сообщил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.

В среду, 15 апреля в столице и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Уже с утра из-за новых ограничений при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и пропуск. Они вбивали цифровой код в планшет для проверки действительности пропуска. Кроме того, на въездах в город образовались пробки.

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