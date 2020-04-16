В московском метро исчезли очереди

В московском метро к утру 16 апреля исчезли очереди из пассажиров. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Пресс-служба показала снимки со станций «Домодедовская» и «Царицыно» Замоскворецкой линии и со станции «Комсомольская» Сокольнической ветки.

«На остальных станциях затруднений также нет», — отмечается в сообщении. Однако в департаменте попросили москвичей при возможности оставаться дома.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критичным. Он сообщил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.

Утром в среду, 15 апреля, в Москве и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. В столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений. В тот же день при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди из-за нового режима. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и пропуск. Они вбивали цифровой код в планшет для проверки действительности пропуска.

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