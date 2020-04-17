Россиянка напала на объяснявшего правила самоизоляции полицейского

В Севастополе россиянка напала с палкой на объяснявшего правила самоизоляции полицейского. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 апреля патрульные обнаружили в центральном районе города 35-летнюю местную жительницу, занимавшуюся несанкционированной торговлей. Полицейские принялись разъяснять женщине правила соблюдения режима самоизоляции, на что она отреагировала агрессивно. В результате конфликта россиянка сорвала погон и нанесла одному из сотрудников МВД удар палкой в область головы.

СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящее время следователи проводят проверку, пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь.

1 апреля сообщалось, что четверо жителей Ялты подозреваются в избиении полицейских за просьбу соблюдать карантин.

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