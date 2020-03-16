Россиянка избила и покусала снимавших ее с рейса женщин-полицейских

Пассажирка самолета, вылетавшего из Москвы на Пхукет (Таиланд), устроила дебош на борту и избила женщин-полицейских. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, в столичном аэропорту Внуково. По данным ведомства, экипаж воздушного судна отказал в перевозке двум путешественникам, мужчине и женщине, и снял их с рейса, так как они громко разговаривали, нецензурно выражались и не реагировали на замечания бортпроводников.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались вывести нарушителей из лайнера, однако те вступили с ними в потасовку. «Дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье», — говорится в сообщении. Кроме того, россиянка несколько раз ударила другую представительницу правоохранительных органов ногой в живот, в то время как ее попутчик грубо высказывался в их адрес.

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Известно, что буянившими пассажирами оказались жители столичного региона 1984 и 1981 годов рождения, на них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»), уточнила старший помощник руководителя регионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. Ведомство расследует обстоятельства инцидента, предполагается, что подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

16 декабря прошлого года сообщалось, что невменяемый пассажир самолета компании S7, летевшего из Минеральных Вод в Новосибирск, устроил дебош на борту и был привязан скотчем к своему месту. Пьяный мужчина, имя которого не раскрывается, во время полета обругал бортпроводников и попутчиков, пытался пробраться в кабину пилотов и стучал ногами по стенке самолета.

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