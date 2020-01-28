Сотрудники авиакомпании унизили туристов из-за религии и сняли их с рейса

Сотрудники американской авиакомпании Delta унизили пассажиров-мусульман, в результате чего перевозчик заплатил штраф за дискриминацию по религиозному признаку. Об этом сообщает Independent.

Граждане США Назия и Фейсал Али (Nazia and Faisal Ali) возвращались из Парижа в Цинциннати после путешествия в честь десятой годовщины свадьбы, когда их попросили сойти с рейса из-за жалобы другого пассажира. Он сказал бортпроводнику, что поведение пары доставляет ему дискомфорт, но не назвал причину своих переживаний.

Стюардесса также отметила, что она проходила рядом с Али и заметила переписку, в которой несколько раз упоминалось слово «Аллах». Пару вывели из самолета и отправили на дополнительный допрос, после которого их допустили к повторной посадке, однако капитан отказался принять пассажиров на борт.

«Их просто выгнали с рейса без объяснения причин, потому что они мусульмане», — рассказала изданию адвокат семьи Сана Хассан (Sana Hassan). Она добавила, что пассажиров разочаровало такое отношение к ним. Они были обеспокоены тем, что похожая ситуация может повториться с другими мусульманами.

Министерство транспорта постановило, что действия экипажа Delta дискриминировали пассажиров. Авиакомпанию обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

В ноябре 2019 года молодожены из Австралии заявили о том, что их вместе с 20 членами семьи сняли с рейса авиакомпании Jetstar из-за «мусульманской внешности». Они возвращалась в Мельбурн с острова Бали после празднования свадьбы, однако во время руления самолета к взлетно-посадочной полосе семья повздорила с членами экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение отменить взлет, а дебоширов сняли с рейса и вернули в аэропорт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!