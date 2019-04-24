Сотрудница авиакомпании назвала чернокожую женщину обезьяной и лишилась работы

Сотрудницу авиакомпании United Airlines уволили за расистские оскорбления в адрес чернокожей пассажирки. Об этом сообщает Daily Mail.

Актриса Сесиль Хьюз собиралась лететь домой в Хьюстон в конце февраля 2019 года. По словам девушки, когда она обратилась к сотруднице United с вопросом в аэропорту, та начала кричать на нее и называть «блистательной обезьяной».

«Я была так унижена. Я плакала. Я была там единственной чернокожей женщиной», — поделилась Хьюз.

После случившегося она подала заявление в полицию, ее слова подтвердили два свидетеля. Сотрудницу авиакомпании обвинили в использовании ненормативной лексики в общественном месте и уволили с работы.

«Мы стараемся соответствовать высоким стандартам профессионализма и совершенно не терпим никакой дискриминации», — заявили представители United Airlines.

В январе пассажирка авиакомпании United Airlines грубо оскорбила чернокожих попутчиков, в результате чего ее сняли с рейса. Женщине досталось место между двумя темнокожими, и она стала возмущаться и обзывать их «жирными свиньями».

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