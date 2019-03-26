Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс

Американец пристыдил авиакомпанию Delta Airlines после того, как ее сотрудники усомнились в том, что его чернокожая жена может стоять в очереди на посадку в бизнес-класс. Об этом сообщает The Sun.

Супруга комика Гэри Оуэна Кения Дюк летела из города Цинциннати (штат Огайо, США) в Сан-Франциско (штат Калифорния) с дочерью.

Она ждала посадки в очереди в бизнес-класс, и внезапно сотрудник авиакомпании уточнил, правильную ли очередь она выбрала. Женщина показала посадочный талон и спросила: «Не хотите ли вы поинтересоваться у мужчины позади меня?». На это сотрудник Delta ответил, что в этом нет необходимости.

После этого комик Оуэн опубликовал в социальных сетях ролик, где мужчина обвиняет компанию в расизме. «Моя жена — черная женщина. Парень позади нее был белым, и агент, проверяющий билеты, тоже был белым. Он задал этот вопрос только моей жене, но не белому парню», — возмутился американец на видео.

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После этого многие поклонники комика признались, что с ними неоднократно случались подобные инциденты.

«Я почетный клиент компании Delta, но они постоянно проделывают то же самое со мной», — писали одни.

«Со мной это происходит все время. Они должны научить своих сотрудников уважать клиентов», — негодовали другие.

В результате представители Delta связались с женой Оуэна, принесли извинения и пообещали провести расследование данного инцидента.

В мае 2018 года стюардессы авиакомпании Air Canada не пустили чернокожую женщину на борт самолета из-за сыпи на ее лице. За несколько дней до перелета врач диагностировал у Жанны Леман опоясывающий лишай и подтвердил, что это не заразно. Тем не менее бортпроводники приняли решение снять ее с рейса. Леман обвинила компанию в расизме.

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