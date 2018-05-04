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Чернокожую пассажирку сняли с рейса из-за внешности

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Жанна Леман

Стюардессы авиакомпании Air Canada не пустили чернокожую женщину на борт самолета из-за сыпи на ее лице. Об этом сообщает Insider.

За несколько дней до перелета врач диагностировал у Жанны Леман опоясывающий лишай и подтвердил, что это не заразно. Тем не менее бортпроводники не захотели пропустить пассажирку на рейс, посчитав болезнь опасной для здоровья других пассажиров.

По словам Леман, поднявшись на борт, она попросила посадить ее возле окна. Бортпроводник согласился, но потом вернулся в маске и перчатках и сказал ей покинуть самолет с вещами. Женщина пыталась объяснить, что болезнь не нанесет вреда окружающим, однако ее доводы не повлияли на решение персонала.

Пассажирку возмутило поведение сотрудников авиакомпании. «Стюардесса сказала, что я заразная, в присутствии других людей. Ко мне отнеслись как к животному. Они совершенно меня не слушали», — пожаловалась Леман.

Сразу после инцидента женщина снова обратилась в больницу, где получила письменное подтверждение того, что ей разрешено совершать авиаперелеты. На следующий день персонал Air Canada согласился пустить ее на борт.

Потерпевшая не получила извинений от представителей авиакомпании и обвинила их в расизме. «Бортпроводники никогда не поступили бы так с белыми. Я уверена, что это системный расизм», — отметила Леман.

После случившегося представители Air Canada выступили с заявлением, где подчеркнули, что приоритетом компании являются здоровье и безопасность людей. Извинений они так и не предоставили.

В сентябре 2017 года пару чернокожих музыкантов из Южно-Африканской Республики, собиравшихся лететь британскими авиалиниями, попросили переместиться из бизнес- в экономкласс из-за того, что у другой пассажирки было сломано кресло. Когда те отказались от просьбы экипажа, их высадили из самолета.

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