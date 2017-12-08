Чернокожих пассажиров выдворили из бизнес-класса самолета ради белой женщины

Пару чернокожих музыкантов из Южно-Африканской Республики, собиравшихся лететь британскими авиалиниями, попросили переместиться из бизнес-класса в эконом из-за того, что у другой пассажирки было сломано кресло. Когда те отказались от просьбы экипажа, их высадили из самолета. Об этом сообщает The Independent.

Участники группы Black Motion Табо Мабогвейн и Бонгани Мохосана приобрели билеты в бизнес-класс самолета рейсом из Кейптауна в Йоханнесбург (ЮАР). Когда белокожая пассажирка пожаловалась, что ее кресло сломано, представители авиакомпании Comair попросили музыкантов пересесть в эконом-класс. После того, как Табо и Бонгани отказались от перемещения, капитан воздушного судна приказал им покинуть самолет.

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Бонгани в своем аккаунте Instagram сказала: «Единственными чернокожими пассажирами в британском бизнес-классе оказалась группа Black Motion. Нам сказали, что не рискуют с нами лететь, потому что боятся 9/11. Так капитан пытался намекнуть, что мы террористы».

Темнокожим музыкантам удалось вылететь следующим рейсом этой же авиакомпании, исполнительный директор авиакомпании Эрик Вентер извинился перед ними.

Представители Comair сообщили, что компания признает свою вину в сложившейся ситуации. При продаже билетов не учли два сломанных кресла в бизнес-классе, которые необходимо было удалить.