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Названы главные мемы 2017 года

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Крупнейший англоязычный сайт о мемах Know Your Meme подвел итоги года и рассказал читателям о самых популярных роликах, трендах и событиях, замеченных в западном сегменте сети. Список победителей был опубликован в блоге ресурса.

По мнению администрации Know Your Meme, в число людей 2017 года вошли президент США Дональд Трамп вместе с его администрацией, а также жертвы сексуальных домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Среди самых популярных картинок и гифок оказались чернокожий парень с пальцем у виска, дающий беспроигрышные советы на все случаи жизни, и подборка эмоций американской актрисы Вайноны Райдер.

Вирусными видеомемами года признали демонический танец клоуна Пеннивайза из «Оно», детей эксперта «Би-би-си» Роберта Келли, ворвавшихся в комнату во время онлайн-интервью, и фрагмент из седьмого эпизода «Звездных войн».

Самыми востребованными вещами стали спиннеры и консоль Nintendo Switch, а фразами 2017 года Know Your Meme назвали странное выражение Трампа «covfefe» и словосочетание «фейковые новости».

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