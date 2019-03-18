Бортпроводник вломился в туалет к пассажиру и нарвался на обвинение в расизме

Пассажир авиакомпании easyJet обвинил в расизме бортпроводника после того, как тот ворвался к нему в туалет. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний Адиль Каяни следовал из Марракеша в Манчестер и решил воспользоваться уборной во время рейса. Когда он находился внутри, в дверь туалета сильно постучали, и затем стюард открыл ее и зашел внутрь.

По словам Каяни, он едва успел надеть штаны. Мужчина чувствовал себя подавленным, поскольку решил, что член экипажа отнесся к нему так из-за его расовой принадлежности и мусульманской веры.

«Они заставили меня чувствовать себя преступником. Это унизительно. Они видели цвет моей кожи. Я уверен, что это исламофобия», — заявил он.

Узнав об инциденте, представители easyJet связались с Каяни и принесли ему извинения, однако заявили, что бортпроводник действовал согласно правилам безопасности. Тем не менее, оскорбленному пассажиру предложили компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов.

В ноябре 2018 года бортпроводники авиакомпании Republic Airline унизили чернокожую пассажирку, когда она пыталась оказать медицинскую помощь туристке на борту самолета. Стюардессы усомнились в компетенции Фатимы Коди Стэнфорд и начали придираться к женщине.

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