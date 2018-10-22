Старик взбесился из-за чернокожей пассажирки в самолете и обматерил ее

Агрессивный пассажир, летевший рейсом авиакомпании Ryanair, выкрикивал в адрес чернокожей женщины нецензурные выражения и отказывался сидеть рядом с ней в самолете. Об этом сообщает The Sun.

Летевшие из Барселоны в Лондон очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в сеть. На ролике тучный пожилой мужчина в очках кричит на экипаж с требованием пересадить чернокожую женщину на другое место. «Я надеюсь, кто-то здесь сидит, потому что я не хочу быть рядом с твоим уродливым лицом», — возмущался дебошир, указывая на пустое кресло между ними.

Когда женщина попыталась ответить спокойным тоном, он рассвирепел. «Не разговаривай со мной на чертовом иностранном языке, тупая уродливая корова. Я буду продолжать себя так вести с этой черной страшной с**** (стервой)», — крикнул он.

Другие путешественники присоединились к перепалке, обращаясь к члену экипажа. «Вы должны пересадить эту даму», — кричали одни. «Выбросьте его из самолета, избавьтесь от него», — протестовали другие.

Наконец, один из членов экипажа отвел афроамериканку к другому месту и попросил неадекватного пассажира успокоиться.

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Ранее в октябре пассажирка самолета компании Southwest Airlines обозвала члена экипажа «тупым ниггером» и была задержана за расистские оскорбления. Инцидент произошел в авиалайнере, следовавшем из Чикаго в Хьюстон.

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