Пассажирка назвала бортпроводника «ниггером» и поплатилась

Пассажирка самолета компании Southwest Airlines обозвала члена экипажа «тупым ниггером» и была задержана за расистские оскорбления. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел в авиалайнере, следовавшем из Чикаго в Хьюстон. Как рассказали очевидцы, девушка начала грубить сотруднику самолета после того, как он попросил ее убрать столик в целях безопасности, когда самолет приготовился к взлету. Она не стала выполнять его просьбу, а вместо этого начала его обзывать. В итоге сотрудникам пришлось снять невменяемую пассажирку с рейса. Ее поведение задержало вылет на час.

«Наша клиентка вела себя неадекватно и оскорбляла бортпроводников. Поэтому мы приняли решение вернуть ее к выходу на посадку и передать полиции», — сообщил представитель авиакомпании Southwest Airlines.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

Ранее, в январе, российский дизайнер и кутюрье Ульяна Сергеенко накануне своего показа на Неделе моды в Париже стала героиней международного скандала после употребления слова niggas («ниггеры»). Светский обозреватель Мирослава Дума показала в историях Instagram присланную дизайнером, ее подругой, пригласительную открытку. В ней Сергеенко процитировала рэперов Канье Уэста и Jay-Z и в шутку назвала подругу niggas («ниггеры»). Пост стал вирусным и обрушил шквал негативных комментариев на Сергеенко.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!