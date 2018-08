Назвавшая подруг «ниггерами» россиянка озолотилась

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко объявила о повышении спроса на свою продукцию после скандала, вспыхнувшего из-за употребления слова niggas («ниггеры») в социальных сетях. Ее слова приводит журнал Hello!

«К сожалению, скандалы — более эффективный инструмент рекламы, чем хорошая репутация. Мы не рады, что те события повлияли на показатели, но продажи выросли», — сообщила она в интервью.

Материалы по теме Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены

В январе светский обозреватель Мирослава Дума опубликовала в stories своего Instagram присланную Сергиенко пригласительную открытку. В ней модельер процитировала рэперов Канье Уэста и Jay-Z, в шутку называя подруг «ниггерами». «To my niggas in Paris», — гласила надпись на конверте, содержащая отсылку к песне Канье Уэста NP (Niggas in Paris).

Пост разлетелся по Instagram, Twitter и другим соцсетям. В интернете шутку Сергеенко не поняли, и на нее обрушился шквал негативных комментариев и угрозы. В числе недовольных поведением дизайнера оказалась американская чернокожая топ-модель Наоми Кэмпбелл.

Позже Сергеенко удалила пост и принесла извинения.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!