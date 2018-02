Российская модель не дала темнокожему подписаться на ее соцсети и оскандалилась

Темнокожий британский фотограф Дэвид Найанзи в своем аккаунте в Instagram обвинил русскоязычную модель по имени Анастасия в расизме на Неделе моды в Лондоне, сообщает Fashion United.

По словам фотографа, он сделал снимок манекенщицы на улице и спросил ее ник в Instagram, а она заявила, что не делится своим ником с темнокожими. При этом она якобы сообщила свой ник белому фотографу. С тем же обвинением в адрес Анастасии выступил и другой темнокожий фотограф.

Материалы по теме Черная зависть Сперва Европа украла у Африки свободу, а затем моду

Модель, в свою очередь, изложила собственную версию произошедшего. По ее словам, когда фотограф снял Анастасию во время Недели моды в Лондоне и захотел узнать ее ник в социальной сети, она вежливо отказала ему, пояснив, что не хочет раскрывать свой личный Instagram незнакомым людям.

В январе 2018 года российский дизайнер и кутюрье Ульяна Сергеенко накануне своего показа на Неделе моды в Париже стала героиней международного скандала после употребления слова niggas («ниггеры»). Светская обозревательница Мирослава Дума показала в историях Instagram присланный ее подругой Сергеенко пригласительный билет на ее показ. В ней модельер процитировала рэперов Канье Уэста и Jay-Z и в шутку назвала подругу niggas («ниггеры»). «To my niggas in Paris», — гласила надпись на конверте, содержащая отсылку к песне Канье Уэста NP (Niggas in Paris).

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!