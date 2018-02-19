Толстые женщины в белье ворвались на показ и потребовали признания

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Группа активисток движения за бодипозитив появилась на неделе моды в Лондоне в нижнем белье, чтобы побудить дизайнеров использовать моделей всех размеров и типов фигуры в своих шоу, сообщает Metro.

Женщины прошли по городу с плакатами: «LFW: А где же формы?» и «Любите свои формы». Среди участниц мероприятия были активистки движения Body Positive актриса Хейли Хассельхофф, модель и блогер Меган Крэбб, актриса Коко Браун и модель Поппи Тауэрс.

Акция протеста была организована совместно с компанией-производителем женской одежды plus-size и белья Simple Be и превратилась в фотосессию новой коллекции бренда.

В январе 2018 года интернет-магазин модной одежды Asos предложил нескольким фотомоделям, работающим для него на постоянной основе, набрать вес. Инициативу поддержала plus-size модель и основательница движения в поддержку боди-позитивности Self Love Brings Beauty Фелисити Хейуорд, заявившая: «На планете нет двух совершенно одинаковых людей. Мы все разные и по-своему прекрасные, и брендам самое время понять это».

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