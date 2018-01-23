Тощим моделям велели потолстеть

Интернет-магазин модной одежды Asos предложил нескольким фотомоделям, работающим для него на постоянной основе, набрать вес. Об этом сообщает The Sun.

Как пояснила одна из моделей, представитель ретейлера сообщил ей, что она «слишком худая». По словам сотрудника фирмы, это связано с недавней критикой в адрес Виктории Бекхэм за использование в съемках рекламной кампании 29-летней Гидре Дукаускайте, отличающейся крайней худобой. «В этих условиях мы должны проявлять осторожность», — подчеркнул сотрудник.

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Инициативу поддержала plus-size модель и основательница движения в поддержку боди-позитивности Self Love Brings Beauty («Любовь к себе приносит красоту») Фелисити Хейуорд. «На планете нет двух совершенно одинаковых людей. Мы все разные и по-своему прекрасные, и брендам самое время понять это», — сказала она.

«Однако не все модели, работающие для Asos, одобрили новое требование. У меня нормальный восьмой размер (европейский размер 36), и я расстроена тем, что у них это вызывает вопросы. Они вынуждены быть политически корректны после истории с Бекхэм, но я довольна своим телом», — сказала одна из них.

В июле 2017 года пользователи Twitter из России обратили внимание на внешний вид мужчин-моделей интернет-магазина Asos. Микроблогерам показалось, что они выглядят несчастными. Фотографии вдохновили юзера, первым заметившего печаль в глазах моделей, на создание отдельного Telegram-канала Sad ASOS Models («Мысли грустных моделей»).

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