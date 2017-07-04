В сети пожалели «несчастных» мужчин-моделей интернет-магазина ASOS

Пользователи Twitter из России обратили внимание на внешний вид мужчин-моделей интернет-магазина ASOS. Микроблогерам показалось, что они выглядят несчастными, словно пребывают в депрессии или мама силой повела их на фотосессию.

«Все плохо. Шапка стремная. Снимают целый день. Платят копейки. Карьера провалилась. Есть хочу. В русском твиттере смеются», — такие мысли, по мнению одного из пользователей, во время фотосессии крутятся в голове моделей.

«А как еще выглядеть, когда на тебе шапка мало того что за 200 рублей, так еще и уши не прикрывает даже», — задался вопросом @Sssyrrr.

Мужчины, демонстрирующие другие товары, тоже выглядят как сыновья, остерегающиеся порицания матери, полагают микроблогеры. «Там же в разделе курток все выглядят так, будто уже выходили из дома, но мамы спалили, что они без шапок», — пишет @gnenavist.

Фотографии с ASOS вдохновили юзера, первым заметившего печаль в глазах моделей, на создание отдельного Telegram-канала Sad ASOS Models («Мысли грустных моделей»).