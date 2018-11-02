Стюардессы унизили спасавшего жизнь пассажирке чернокожего врача

Бортпроводники авиакомапнии Republic Airline унизили чернокожую пассажирку, когда она пыталась оказать медицинскую помощь пассажирке на борту самолета. Об этом сообщает Fox News.

Доктор Массачусетского госпиталя и педагог Гарвардской медицинской школы Фатима Коди Стэнфорд летела из Индианаполиса в Бостон рейсом DL5935. Когда у ее соседки по креслу начались конвульсии, врач попыталась оказать ей медицинскую помощь, однако бортпроводники усомнились в ее компетентности и начали придираться к женщине.

«Вы что, не главный врач?», — спросил у нее один из членов экипажа после того, как Стэнфорд предъявила документы. «Это ваши документы?», — продолжил допрашивать ее другой работник.

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Стэнфорд уверена, что такое поведение сотрудников связано с расизмом. «Я разочарована тем, что в авиакомпании Delta так и не появилось толерантности. После того, как я показала официальный медицинский документ, чтобы оказать помощь пассажиру, ваш экипаж продолжал мне не верить», — высказалась врач на своей странице в Twitter.

Позже представитель авиакомпании связался с женщиной в социальной сети и принес ей извинения. «Мы благодарим доктора Стэнфорд за ее медицинскую помощь на борту и сожалеем о случившемся недоразумении», — написал сотрудник Delta Connection.

В мае стюардессы Air Canada не пустили чернокожую женщину на борт самолета из-за сыпи на ее лице. Жанны Леман предоставила разрешение на перелет от врача, однако бортпроводницы публично унизили женщину и выгнали из самолета. Потерпевшая не получила извинений от сотрудников авиакомпании, и обвинила их в расизме.

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