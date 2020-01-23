Схватку полицейских с дебоширом в «Сапсане» сняли на видео

@mashmoyka / Telegram

Пассажир скоростного поезда «Сапсан» устроил дебош во время поездки из Санкт-Петербурга в Москву. Произошедшее сняли на видео, запись в четверг, 23 января, опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах размещенного в сети ролика запечатлена схватка полицейских с нарушителем общественного порядка. Пассажир сопротивляется задержанию и нецензурно выражается в адрес оппонентов.

По словам очевидцев, путешественник, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с попутчиком и ударил его. Остальные пассажиры вызвали службу охраны, однако на их просьбу переместиться в вагон-ресторан дебошир не отреагировал.

После этого на станции Вышний Волочек в вагон зашли сотрудники правоохранительных органов, в результате чего началась потасовка. Полицейским удалось надеть на пассажира наручники и вывести его из вагона.

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