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Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб

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Россиянин-зацепер покатался на крыше «Сапсана», где устроил возгорание и погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

В воскресенье, 4 августа, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, забрался на крышу скоростного поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за зацепера в Сапсане произошло короткое замыкание (искрение в токоприемнике), которое вызвало пожар.

На перегоне Тверь – Редькино состав был остановлен, а возгорание оперативно ликвидировали без эвакуации пассажиров. Время опоздания поезда составило 49 минут.

Зацепер в результате пожара погиб. В настоящий момент следователи СКР проводят проверку по факту произошедшего.

В мае подросток, катавшийся с другом на крыше электропоезда, погиб от удара током. Инцидент произошел на станции Серпухов Курского направления Московской железной дороги.

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