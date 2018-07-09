Российский подросток попытался снять грозу и умер

Подросток в городе Заречном Пензенской области умер, пытаясь сфотографировать грозу на камеру

телефона. Об этом сообщилиРИА Новости в областной администрации.

Инцидент произошел 9 июля. Мальчик упал с седьмого этажа жилого дома на козырек подъезда, пишет «Заречье сегодня». Его доставили в реанимацию областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени. От полученных травм подросток скончался.

«Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь зацепером на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных для этого местах, — призвал глава областного Минздрава Александр Воронов. — Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках».

В июне сообщалось, что спасатели на пляжах Гоа в Индии установили знаки No Selfie («Селфи запрещены» — прим. «Ленты.ру»). Такая мера принята в связи с участившимися несчастными случаями. К примеру, туристы гибли, когда их неожиданно накрывало волной.

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