На популярном у россиян курорте запретили фотографироваться

Власти Индии запретили делать фотографии в нескольких популярных туристических местах на курорте Гоа. Об этом сообщает The Indian Express.

Спасатели установили знаки No Selfie («Селфи запрещены») с указанными номерами телефонов экстренной помощи и красные флажки рядом с 24 достопримечательностями штата. Такие меры были приняты в связи с участившимися за последнее время несчастными случаями. При некоторых из них туристы гибли, когда их неожиданно накрывало волной на краю скалы, в других случаях люди падали в воду, пытаясь сделать селфи.

«Сейчас особенно чувствуется необходимость сигналов тревоги. Безразличие к закону теперь стоит человеку жизни. Таким образом, мы также пытаемся дать понять, как следует вести себя в воде и на пляже», — поделился генеральный директор спасательной службы Drishti Lifesaving Рави Шанкер.

Также местные жители пожаловались, что они не раз подвергались оскорблениям со стороны туристов из-за того, что пытались предупредить их об опасности. Более того, путешественники даже избивали спасателей, когда те просили их не подниматься на скалы с селфи-палками.

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В мае специалисты составили рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска. Среди них оказались дорожно-транспортные происшествия, наркотики, алкоголь, прыжки с балконов в бассейн, несчастные случаи во время купания и животные. Завершило рейтинг любимое туристами занятие — селфи.

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