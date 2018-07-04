Боявшийся воды студент преодолел страх и утонул

Студент из пакистанского города Карачи попытался продемонстрировать, что не боится воды, упал в бурный поток и утонул. Об этом сообщает издание Daily Mail.

19-летний Шераз Хан (Sheraz Khan) отдыхал на реке Сват вместе со своим двоюродным братом Ясином (Yaseen) и дядей. Всю поездку он старался держаться подальше от берега и не пускал туда брата. Тот посмеивался над ним: «Боишься! Будь мужчиной!»

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«Когда мы уже собирались уезжать, Шераз попросил меня снять на видео, как он подходит к реке и показывает, что не боится», — рассказывает Ясин. На глазах брата молодой человек подошел к самому краю, но оступился на скользком камне и свалился в воду. Быстрое течение тут же понесло его прочь.

Дядя, отлучившийся в гостиницу, чтобы расплатиться, услышал крики Ясина и поспешил к реке. На берегу собралось множество зевак. Они видели, что Шераз тонет в бурном потоке, но не могли ему помочь. Когда через десять минут прибыли спасатели, молодой человек уже утонул.

Тело погибшего удалось извлечь из воды лишь в районе города Мингора, располагающегося в 50 километрах от места происшествия.

В 2016 году сообщалось, что на севере Индии утонули семеро студентов. Один из них пытался сделать селфи и упал в реку. Остальные прыгнули в воду за ним, но не смогли выбраться на берег из-за сильного течения.

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